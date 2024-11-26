Лондон пригрозил РФ ответом после высылки британского дипломата

Соединенное Королевство назвало «необоснованными» обвинения России в адрес сотрудников британской дипмиссии в Москве и пригрозило ответом после высылки из РФ британского дипломата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Великобритании.

Ранее в пресс-службе ФСБ рассказали, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании в Москве проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. На фоне этого было принято решение о лишении его аккредитации и высылке в двухнедельный срок.

Кроме того, глава дипмиссии в РФ Найджел Кейси был вызван в российский МИД, ему был заявлен решительный протест.

Представитель МИД Соединенного Королевства заметил, что российские власти неоднократно выдвигали «необоснованные обвинения» против британских дипломатов. Он добавил, что Лондон «ответит на это надлежащим образом».

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Чиновник не посчитал нужным разъяснить, как именно ответит британская сторона, пояснили журналисты.

Напомним, что в 2014-2024 годах западные страны под различными предлогами выслали большое количество российских дипломатов. Москва предприняла аналогичные меры, персонал ряда посольств недружественных стран сократился в несколько раз.

Наибольшая единовременная высылка российских дипломатов, по данным открытых источников, произошла в июне 2022 года в Болгарии — тогда персонами нон грата объявили сразу 70 человек.