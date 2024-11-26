Российский МИД прокомментировал вызов британского посла

МИД России прокомментировал вызов посла Великобритании в Москве Найджела Кейси.

Согласно сообщению МИД, Кейси был вызван из-за появившейся информации о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс указал о себе ложную информацию при получении разрешения на въезд. Кроме того, российские правоохранительные органы также получили сведения, указывающие на возможную принадлежность Уилкса к британским спецслужбам. В связи с этим вызванный в МИД Найджел Кейси получил от российской стороны решительный протест.

«26 ноября в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Н.Кейси, которому был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Э.Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения. Тем самым он нарушил п. 2 ст. 26 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ. <...> В связи с нарушением российского законодательства, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года британская сторона была проинформирована об отзыве аккредитации Э.Уилкса», — сказано в сообщении МИД.

В дипломатическом ведомстве также заявили, что после данной ситуации в отношении дипломатов из Великобритании будут ужесточены требования по заполнению анкет. Кроме того, британскому послу также напомнили, что Россия не станет терпеть деятельность незаявленных сотрудников спецслужб на своей территории.