Ушаков: Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц во время недавнего разговора не договаривались о дальнейших контактах, но условились продолжать связь на уровне помощников. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он указал, что разговор Путина с Шольцем действительно состоялся и вопросы, которые они во время него обсуждали, были обозначены.

«О дальнейших контактах лидеры не договаривались, но было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, периодически мы делаем», — добавил Ушаков.

Также он отметил, что контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа пока не проводится.

Напомним, что канцлер ФРГ поговорил с президентом РФ в середине ноября. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Отмечалось, что Шольц и Путин провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». В частности, президент РФ заявил канцлеру ФРГ, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и открыта к переговорам на базе озвученных в июне в МИД предложений.