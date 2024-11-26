Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Индию

Сроки визита президента России Владимира Путина в Индию будут определены в начале 2025 года. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он напомнил, что между Путиным и премьер-министром Нарендрой Моды есть договоренность встречаться друг с другом раз в год.

«Сейчас, в общем-то, наша очередь посетить Нью-Дели или другое место в Индии в 2025 году. В начале года определимся конкретно со сроками», — добавил Ушаков.

По его словам, Путин уже получил приглашение от Моди и оно будет «положительно и позитивно рассмотрено».