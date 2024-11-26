Миронов объяснил свой образ «Крепкого "Орешника"» и пригрозил Западу

Лидер партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке с надписью «Крепкий Орешник», чтобы поддержать российских военных и напомнить о том, что с Россией бесполезно «разговаривать с позиции силы». Об этом он заявил ТВЦ.

«Россия не прогнется, а разговаривать с нами с позиции силы - бессмысленно и опасно», - пояснил Сергей Миронов.

Он отметил, что решил прийти на заседание Госдумы в футболке с изображением президента России Владимира Путина, ракеты и надписью «Крепкий Орешник», так как испытывает гордость за российских военных, и хотел выразил поддержку российской армии. Депутат также рассказал, что его коллеги, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, оценили его образ.

Напомним, что вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил об успешном боевом испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. С помощью нее российские войска нанесли удар по военному заводу в Днепропетровске.

Уже на следующее утро в соцсетях появился мем с Путиным в стиле афиши голливудского блокбастера «Крепкий орешек», где надпись заменили на «Крепкий орешник». Позднее футболки с ним появились на маркетплейсе Ozon, где их быстро раскупили и сняли с продажи.