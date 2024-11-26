Россия в соответствии со своей ядерной доктриной уже вправе использовать ядерное оружие против некоторых стран Запада. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы первый зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

Парламентарий отметил, что во вступивших в силу изменениях в ядерную доктрину РФ четко указаны условия, при которых рассматривается возможность применения ядерного оружия, и "Францией, Великобританией и Соединенными Штатами эти условия уже соблюдены или нарушены".

"В любом случае это значит, что в соответствии с нашей ядерной доктриной мы уже вправе использовать ядерное оружие против этих стран. Это надо услышать, понять и прочитать. И существующие средства противоракетной обороны, они бессильны против наших систем, против "Орешника". "Орешник" далеко не самая мощная система, но важно, что в СВО вступил новый род войск - ракетные войска стратегического назначения и новый класс вооружений", - сказал Никонов.

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"Главные изменения с пятидесятых годов, когда жили Хрущев и Жуков, заключается в том, что тогда у Соединенных Штатов было абсолютное качественное и количественное превосходство в стратегических вооружениях, а вот сейчас и качественное, и количественное превосходство у нас. А на одной ракете "Сармат" десять боеголовок мегатонного класса. Это значит, одного "Сармата" для Великобритании уже слишком много, вот это они должны понять. Ясно, что Запад вступил в очень опасную игру, но в этой опасной игре у них нет ни малейшего шанса на успех. А наше дело правое и победа будет за нами", - подчеркнул первый зампредседателя комитета.

Как сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.