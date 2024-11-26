Путин: доля аварийного жилья в Поморье больше, чем в других регионах

Доля аварийного жилья в Архангельской области в несколько раз больше, чем в других российских регионах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Александром Цыбульским. При этом он отметил успешное развитие строительства в регионе.

"У вас стройка развивается в целом очень успешно, но все-таки проблема аварийного жилья остается достаточно острой. В несколько раз доля аварийного жилья больше, чем в других регионах РФ", - сказал глава государства.

Цыбульский пояснил, что во времена СССР это жилье строилось как временное для людей, приезжающих работать в Поморье на лесоперерабатывающие предприятия. При этом он отметил, что сегодня в регионе активно развиваются инструменты, направленные на улучшение жилищных условий жителей областей.