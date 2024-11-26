ГД приняла закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий продажу детям баллончиков со сжиженным газом, которые используются, кроме всего прочего, для сниффинга (разновидность токсикомании).

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой в июне 2024 года и принят в первом чтении в сентябре. Предлагается дополнить закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" новой статьей, вводящей запрет на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения - баллончиков со сжиженным газом.

При продаже таких товаров продавец будет обязан потребовать у покупателя документ, позволяющий установить возраст покупателя. Органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите детей от рекламы такой продукции, следует из текста законопроекта.

Кроме того, вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", установив, что охрана здоровья обучающихся включает в себя профилактику и запрещение потребления сжиженных газов.

Вносятся изменения в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", включив в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, информацию, способную вызвать у детей желание употреблять сжиженные газы.