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Миронов пришёл в ГД в футболке с фотографией Путина и подписью «Крепкий Орешник»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришёл на заседание Госдумы в футболке с изображением российского президента Владимира Путина и подписью «Крепкий Орешник».

Миронов пришёл в ГД в футболке с фотографией Путина и подписью «Крепкий Орешник»
© ТАСС

22 ноября после испытания Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» на маркетплейсе поступили в продажу футболки с фотографией Путина.

Позднее производитель анонсировал появление на маркетплейсах обновлённой версии товара.

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