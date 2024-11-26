Миронов пришёл в ГД в футболке с фотографией Путина и подписью «Крепкий Орешник»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришёл на заседание Госдумы в футболке с изображением российского президента Владимира Путина и подписью «Крепкий Орешник».

22 ноября после испытания Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» на маркетплейсе поступили в продажу футболки с фотографией Путина.

Позднее производитель анонсировал появление на маркетплейсах обновлённой версии товара.