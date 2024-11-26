Володин похвалил Миронова за футболку "Крепкий Орешник" с Путиным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил креативный подход председателя партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова, который пришел на заседание Госдумы в футболке изображением президента РФ Владимира Путина и надписью "Крепкий Орешник".

"Коллеги, обратите внимание, Сергей Михайлович Миронов - он всегда очень креативно подходит ко всем темам. Только использовали наши вооруженные силы и провели испытание "Орешника", как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический", - сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что именно так "надо работать".

В свою очередь Миронов представил свою версию значения названия ракеты - ветки именно этого дерева, по его словам, ранее использовались как розги. "Горячие головы мы готовы отхлестать этими розгами в виде "Орешника", это будет им действительно хороший урок", - подчеркнул он.