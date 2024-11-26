В Госдуме заявили, что 21 ноября назовут «Днем Орешника»

В скором времени 21 ноября может получить название «День Орешника». Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания Государственной думы, трансляция которого шла на сайте нижней палаты парламента.

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Лидер фракции отметил, что ему понравилось название новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, оно удачное, а «в русской мифологии отгоняет злых духов».

«Поэтому это симпатичное название приживется. Я думаю, 21 ноября скоро назовут «День Орешника» и вам придется за это голосовать», — сказал Зюганов.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.