Володин назвал ракеты «Орешник» щитом России

Новейшая ракета средней дальности «Орешник» является щитом России и оружием, которое поддерживает мир во всем мире. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Он поблагодарил разработчиков комплекса, ученых, инженеров и рабочих, призвав сделать то же самое и остальных депутатов.

Напомним, что вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил об успешном боевом испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. С помощью нее российские войска нанесли удар по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске. По словам главы государства, на сегодняшний день нет систем противоракетной и противовоздушной обороны, которые способны противодействовать разработке.

Во время встречи с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК Путин поздравил создателей и проектировщиков с успешным испытанием. Он заявил, что их представят к государственным наградам.