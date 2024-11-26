В Кремле уверены, что слова Путина об ударах по РФ услышали на Западе

Запад наверняка хорошо услышал заявления президента России Владимира Путина насчет ударов по РФ дальнобойным оружием, Кремль в этом убежден. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Достаточно четко была озвучена позиция Российской Федерации, она была озвучена президентом [Владимиром] Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада", - сказала представитель Кремля.