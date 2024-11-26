Песков отметил важность развития отношений с талибами

Москва считает важным развивать контакты с властями Афганистана, но решение об исключении движения "Талибан" (запрещено в РФ) из списка террористических организаций пока не принято. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о руководстве Афганистана, это силы, которые удерживают власть в этой стране, и, конечно, очень важно развивать с ними контакты, налаживать контакты, тем более, что это страна, которая находится в соседнем к нам регионе", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что контакты с руководством Афганистана российской стороной осуществляются.