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Нарышкин: России нужен твердый мир вокруг Украины на годы вперед

Россия хочет установления твердого мира на годы вперед в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

Нарышкин: России нужен твердый мир вокруг Украины на годы вперед
© ТАСС

"Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие-долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас - для России, для граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Политика
Сергей Нарышкин
СВР России
Украина