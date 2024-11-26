Нарышкин: России нужен твердый мир вокруг Украины на годы вперед

Россия хочет установления твердого мира на годы вперед в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

"Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие-долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас - для России, для граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.