В Совфеде обвинили «неолиберальных» глобалистов США в шантаже «всего человечества»

Среди них есть люди, занимающие важные должности в Конгрессе, армии, службах безопасности и разведки. Они сохраняют своё влияние через различные агентства в Европе и Соединённых Штатах.

В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что это «угроза», к которой необходимо относиться «серьёзно».

«Что касается господина Джо Байдена, то у меня нет ощущения, что он понимает в силу возраста, в силу известных переживаний, которые и для молодого здорового человека были бы испытанием, что происходит с ним и вокруг него. Ему хватало чем потрепать нервы. Здесь речь идёт не о нём лично, а о той группе людей, которая в течение 30 лет пыталась переформатировать мир под свои хотелки. Они пытались довести до абсурда политику глобализма, хотели провести демократические революции в полусотне государств. Сейчас эта узкая группа людей пытается шантажировать по большому счёту всё человечество, но беда в том, что у них есть огромное количество агентств и агентов, созданных ими, главным образом в Западной и Восточной Европе. Они же до сих пор формально у руля, в администрации. Там немалое число этих людей в Конгрессе США, в армии, на флоте, в службе безопасности, в разведке. Это всё и представляет собой угрозу. Споры неолиберального глобализма, которые отравляли жизнь планете в течение 30 лет, проросли. Эти всходы ядовиты, токсичны. Это действительно угроза, надо относиться к этому очень серьёзно. Нам надо прежде всего отстаивать свои законные национальные интересы, в том числе в полном объёме выполнять задачи СВО». Сегодня Дмитрий Медведев заявил, что угроза передачи ядерного оружия Украине может считаться подготовкой к конфликту с РФ. По словам зампреда Совбеза, американские политики и журналисты всерьёз обсуждают отправку Киеву ядерного арсенала. В своём Telegram-канале Медведев написал, что его фактическая передача может быть приравнена к акту нападения на Российскую Федерацию. «Последствия этого шага очевидны», — считает он.

Накануне сообщалось, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по России. Они возможны в случае вооружённого конфликта, заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.