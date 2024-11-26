Песков: настрой команды Байдена на эскалацию вызывает обеспокоенность

Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом идет по пути эскалации конфликта на Украине, это вызывает обеспокоенность. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос ТАСС.

"По-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации", - сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал недавние заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. На вчерашнем брифинге он сообщил, что администрация США дала указания по выбору целей для ударов американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Фактически Белый дом подтвердил решение бить ATACMS вглубь России.