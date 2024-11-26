Песков: Россия не ждет судьбоносных решений от совета Украина – НАТО

Кремль не рассчитывает на принятие судьбоносных решений на заседании совета Украина – НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну это же встреча из серии регулярных. Вряд ли на уровне послов будут какие-то судьбоносные решения», – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также предположил, что обсуждение будет касаться текущего статус-кво и динамики боевых действий на фронтах, которые, по его словам, неблагоприятны для украинской стороны.

Напомним, 26 ноября состоится экстренное заседание совета Украина – НАТО, на нем планируется обсуждать последствия применения новой российской ракеты.