Песков: Россия не ждет судьбоносных решений от совета Украина – НАТО

Кремль не рассчитывает на принятие судьбоносных решений на заседании совета УкраинаНАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: Россия не ждет судьбоносных решений от совета Украина – НАТО
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«Ну это же встреча из серии регулярных. Вряд ли на уровне послов будут какие-то судьбоносные решения», – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также предположил, что обсуждение будет касаться текущего статус-кво и динамики боевых действий на фронтах, которые, по его словам, неблагоприятны для украинской стороны.

Напомним, 26 ноября состоится экстренное заседание совета УкраинаНАТО, на нем планируется обсуждать последствия применения новой российской ракеты.

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