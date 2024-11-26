В Кремле отреагировали на предложение передать Киеву ядерное оружие

Идея передать Украине ядерное оружие является безответственной. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета The New York Times заявила, что американские и европейские чиновники выступили с инициативой вернуть Киеву ядерное оружие, от которого он отказался после распада СССР. При этом издание отмечало, что такой шаг сложно осуществим и может повлечь серьезные последствия.

Песков ответил на вопрос об опасениях Запада после удара «Орешника»

«Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность, и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал фактическую передачу ядерного оружия Украине актом нападения на РФ. Он отметил, что это следует из положений обновленной ядерной доктрины.

Политика
Видео
Дмитрий Песков
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ
Киев
Россия
Украина