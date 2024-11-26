Идея передать Украине ядерное оружие является безответственной. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета The New York Times заявила, что американские и европейские чиновники выступили с инициативой вернуть Киеву ядерное оружие, от которого он отказался после распада СССР. При этом издание отмечало, что такой шаг сложно осуществим и может повлечь серьезные последствия.

Песков ответил на вопрос об опасениях Запада после удара «Орешника»

«Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность, и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал фактическую передачу ядерного оружия Украине актом нападения на РФ. Он отметил, что это следует из положений обновленной ядерной доктрины.