Ушаков: почти весь кабмин полетит в Казахстан в дни визита Путина

Повестка российско-казахстанских переговоров на высшем уровне настолько обширна, что в состав официальной делегации РФ войдут практически все члены правительства. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, анонсируя государственный визит Владимира Путина в Казахстан 27-28 ноября.

"В ходе визита с нашей стороны будут присутствовать ключевые министры, практически все руководство правительства, - рассказал дипломат. - Это подчеркивает, что будут в ходе переговоров обсуждены самые различные вопросы двусторонней повестки дня. Планируется действительно провести обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим шагам развития двусторонних отношений".

В составе российской делегации Ушаков выделил вице-премьеров Александра Новака и Алексея Оверчука, глав Минпромторга Антона Алиханова, МИД Сергея Лаврова, Минздрава Михаила Мурашко, Минэкономразвития Максима Решетникова, Минтранса Романа Старовойта, Мистроя Ирека Файзуллина, Минэнерго Сергея Цивилева и Минюста Константина Чуйченко, а также глав ФСВТС Дмитрия Шугаева, Россельхознадзора Сергея Данкверта и Роспотребнадзора Анны Поповой, замминистра обороны Александра Фомина.

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан состоится 27-28 ноября. Ранее Путин посещал Казахстан с официальным визитом в ноябре 2023 года. В июле 2024 года он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.