На вопрос об опасениях американцев по поводу ядерной эскалации после удара «Орешником» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для понимания ситуации необходимо изучить доктринальные документы России. Он подчеркнул важность этой информации для анализа текущих событий.

«Нужно читать соответствующие доктринальные документы, которые были приняты в РФ», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

На Западе испугались последствий применения «Орешника»

Он добавил, что важно внимательно слушать заявления президента России Владимира Путина и оценивать действия властей западных государств, которые вовлекают себя в эти конфликты. Таким образом, по его словам, можно будет легче ответить на возникшие вопросы по поводу ядерной эскалации в мире.