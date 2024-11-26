Володин: парламентариев стран СНГ объединяет общая история, стремление передавать будущим поколениям правду о событиях Великой Отечественной войны

Председатель ГД Вячеслав Володин поприветствовал участников и гостей V Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Текст приветствия зачитал первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков.

Приветствую вас на конференции, которая вносит вклад в повышение эффективности межпарламентского диалога. Вам предстоит обсудить вопросы взаимодействия фракций политических партий на пространстве СНГ, обменяться лучшими законотворческими практиками,

сказал он.

Он добавил, что конференция посвящена подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Нас объединяет общая история, стремление передавать будущим поколениям правду о событиях тех лет. В рамках заседания будут представлены совместные проекты, направленные на сохранение мемориального наследия и увековечивание подвига многонационального советского народа,

подчеркнул он.

Со своей стороны Александр Жуков отметил, что в предстоящие два дня на пленарном заседании и встречах с коллегами из других партий и фракций участники конференции смогут не только подвести итог проведенной за год работы в своих странах, поделиться парламентским опытом, но и наметить перспективные, а в идеале совместные планы на будущий год.

В этом году тема конференции посвящена предстоящему в следующем году 80-летию нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что за этим столом собрались представители разных политических сил и течений, но всех нас объединяет то, что мы являемся потомками победителей. Вне зависимости от наших политических программ мы должны свято чтить память наших великих предков, защищать общую историю от попыток ее искажения, которых в последнее время, к сожалению, мы видим очень много,

отметил он.