Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий Орешник»

Председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке с мемом про российскую баллистическую ракету «Орешник». Кадры с политиком опубликовали в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

Миронов продемонстрировал футболку, которую надел под пиджак, журналистам. При этом он не уточнил, где именно приобрел ее.

«Секрет», — с улыбкой сказал депутат.

Напомним, что вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил об успешном боевом испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. С помощью нее российские войска нанесли удар по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске.

Уже на следующее утро в соцсетях появился мем с Путиным в стиле афиши голливудского блокбастера «Крепкий орешек», где надпись заменили на «Крепкий орешник». Позднее футболки с ним появились на маркетплейсе Ozon, где их быстро раскупили и сняли с продажи.