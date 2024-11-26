Нарышкин: диверсанты англосаксонских спецслужб причастны к подрывам "Северных потоков"
Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает сведениями о прямой причастности к теракту на "Северных потоках" профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.
"О том, что Запад использует международный терроризм как инструмент для достижения геополитических целей, известно давно. Однако западные спецслужбы не гнушаются и сами прибегать к террористическим методам борьбы с противником. Достаточно упомянуть подрыв газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб", - указал он.
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Нарышкин напомнил, что "Северный поток" являлся совместным российско-европейским проектом, "нацеленным на бесперебойное обеспечение Европы недорогим российским газом".
"То есть Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами его строила, а англосаксы его взорвали. Причем разрушить "Северный поток" - это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США", - отметил директор СВР.