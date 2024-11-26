Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает сведениями о прямой причастности к теракту на "Северных потоках" профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

"О том, что Запад использует международный терроризм как инструмент для достижения геополитических целей, известно давно. Однако западные спецслужбы не гнушаются и сами прибегать к террористическим методам борьбы с противником. Достаточно упомянуть подрыв газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб", - указал он.

Нарышкин рассказал о связи стран Запада с «полком Калиновского»

Нарышкин напомнил, что "Северный поток" являлся совместным российско-европейским проектом, "нацеленным на бесперебойное обеспечение Европы недорогим российским газом".