Белик: возможная передача ядерного оружия Киеву противоречит здравому смыслу

Возможная передача ядерного оружия Украине противоречит не только международным соглашениям, но и здравому смыслу, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал заявление конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин о том, что возможная передача уходящим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, которая противоречит Конституции.

«Байден напрасно решил, что может безнаказанно повышать уровень эскалации и доходить до ядерных манипуляций в отношении России, являющейся ядерной державой. Предпринимая очередные провокационные шаги, Байден напоминает человека, с разбега прыгающего в пропасть и тащащего за собой других», — сказал парламентарий.

Он также добавил, что «Байдену и его команде откровенно наплевать, что станет с Украиной, давно превратившейся в полигон для испытаний натовской техники».

Белик добавил, что Европа также может попасть под удар.

«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — отметил депутат.

Собеседник RT отметил, что Россия готова к любому развитию событий и «ответ всегда будет».

«Судя по всему, Байден и его приспешники решили встать у самого края ядерного конфликта и дожидаться ответа», — заключил он.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что жители США ненавидят правительство из-за помощи Украине.