Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведывательная служба MI-6 рассчитывают использовать формирование «полк имени Калиновского» для дестабилизации в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Коллаборантов из «полка Калиновского» ЦРУ и MI-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов», — сказал Нарышкин.

По словам Нарышкина, США и другие западные страны контактируют с националистами в странах СНГ, чтобы реализовать там «украинский сценарий». Глава внешней разведки также заявил, что Грузия сейчас сталкивается с очередной попыткой госпереворота и цветной революции.

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