Лавров: Киев сотрудничает с террористами против РФ

Киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками по переправке наемников для военных действий против РФ и подготовке боевиков для борьбы с законными правительствами в Африке и Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

"Неонацистский киевский режим применяет откровенно террористические методы, тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе для переправки иностранных наемников для участия в войне против Российской Федерации, а также в виде подготовки боевиков для борьбы против законных правительств в Африке и в Сирийской Арабской Республике", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.