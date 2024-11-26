Лавров высказался о возможности превентивных ударов по РФ

Североатлантический альянс отбросил все приличия, позволяя себе заявления о возможности превентивных ударов по территории России.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

Лавров: Киев сотрудничает с террористами против РФ