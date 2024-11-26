Лавров высказался о возможности превентивных ударов по РФ

"НАТО отбросила приличия". Лавров о возможности превентивных ударов по РФ
Североатлантический альянс отбросил все приличия, позволяя себе заявления о возможности превентивных ударов по территории России.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.
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"Буквально на днях глава военного комитета НАТО господин [Роб] Бауэр прямо заявил, что и этого уже недостаточно, и что для решения целей защиты, обороны стран - членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям в Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для альянса. Думаю, тут комментировать даже нечего, просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично", - указал Лавров.