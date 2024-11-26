Нарышкин: США контактируют с националистами в СНГ для украинского сценария

США и их европейские союзники контактируют с националистами в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) для воплощения на их территориях украинского сценария. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении отдельных стран Содружества так называемого украинского сценария. Имеется в виду разжигание под предлогом укрепления национальной идентичности узкого местечкового национализма и подталкивание к интеграции с Западом. Поступают сведения об устойчивых контактах американских и европейских спецслужб с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что спецслужбы США и Британии поставили перед собой "амбициозную задачу разорвать не только политические и экономические, но и глубокие исторические и даже географические связи между государствами" СНГ.

"Аффилированным неправительственным организациям и средствам массовой информации в рамках достижения этой цели поручено перестать действовать в лоб, смещать акценты на так называемую деколонизацию, активнее привлекать к сотрудничеству местных деятелей науки и культуры, урбанистов и правозащитников", - добавил глава СВР.

Нарышкин указал, что в Евразии при поддержке Запада действует целая сеть информационно-аналитических платформ и ресурсов, продвигающих антироссийскую и антикитайскую повестку.