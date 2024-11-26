Медведев высказался о последствиях передачи ядерного оружия Киеву

Передача Западом Украине ядерного оружия будет приравнена к нападению на Россию и «последствия очевидны». Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. При этом газета New York Times сообщила, что ряд американских и европейских чиновников считают возможным передачу Вашингтоном Киеву ядерного оружия, которое якобы может стать возможной гарантией безопасности для Украины.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что американские политики и журналисты всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия.

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«Похоже, моя печальная шутка про безумного Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность», - заявил он.

Политик отметил, что сама мысль о том, что можно передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой, просто абсурдна. И даже сама угроза сделать такой шаг может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией.

«Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Последствия очевидны», - подчеркнул Медведев.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее утвердил обновленную ядерную доктрину. В нее включили возможность ответа на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными странами. Сообщалось, что ответ может последовать в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов.