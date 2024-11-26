Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ

Владимир Путин в приветствии участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества и соседних регионах. Обращение президента зачитал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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По словам российского лидера, для этого, как и прежде, нужно выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы.

Путин добавил, что на протяжении уже 20 лет такие встречи позволяют обсуждать актуальные вопросы, вырабатывая решения по защите стран СНГ от внутренних и внешних угроз и выстраивая новые формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб.

"Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно", – заявил президент России.

Он уверен, что совещание поможет в углублении партнерства во имя государств и народов, а также укрепит мир и безопасность на пространстве СНГ.

Ранее главы государств СНГ призвали народы Содружества и мировой общественности не допускать возрождения фашизма, нацизма и милитаризма, а также пресекать попытки развязывания новой мировой войны. Кроме того, участники Содружества выразили обеспокоенность участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников в честь борцов против нацизма в период Второй мировой войны. В связи с этим они призвали осуждать и привлекать к ответственности злоумышленников.

На прошедшем саммите СНГ Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией ключевым направлением совместной работы СНГ. В своей речи лидер РФ также обратил внимание на налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов стран СНГ.