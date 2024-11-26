Глава ФСБ: помимо внедрения в Балтику и Арктику, НАТО ищет доступ к Каспию

Помимо внедрения в регионы Арктики и Балтийского моря, Североатлантический альянс ищет доступ к Каспию. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Альянс... изыскивает способы получения доступа к Каспию», — цитирует его ТАСС.

Бортников отметил, что НАТО также ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается «открыть второй фронт» против России на Южном Кавказе, дестабилизируя обстановку в Южной Осетии и Абхазии и пытаясь разжечь конфликт этих стран с Грузией.