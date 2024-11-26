В ГД внесли проект об исключении «Талибана»* из списка запрещенных

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий исключить «Талибан»* из перечня запрещенных организаций (в законопроекте используется формулировка «временная приостановка запрета деятельности). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект позволяет приостанавливать запрет на деятельность организаций, ранее признанных террористическими. В документе подчеркивается, что запрет может быть «временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя».

Для приостановки запрета потребуются фактические данные о том, что организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

Ранее МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из перечня запрещенных организаций. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что Россия поддерживала контакты с талибами* долгие годы, так как это было необходимо для решения возникающих проблем.

* движение запрещено в РФ.