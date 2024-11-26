Беглов: в Петербурге хорошо проработана цепочка создания и эксплуатации БПЛА

Петербургские организации хорошо проработали основные направления, связанные с разработкой, созданием и эксплуатацией беспилотников. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В отрасли БПЛА есть много направлений. В Петербурге они хорошо проработаны. Это компонентная база и ее унификация, сырье и материалы, программное обеспечение, двигатели разных типов, проведение качественных НИОКР и реализация их результатов, инфраструктура обеспечения эксплуатации БПЛА, включая системы обмена сигналами и распознавания, подготовка обслуживающего персонала и внедрение обучающих модулей по беспилотникам в образовательные программы, разработка сценариев применения БАС в городских условиях, а также соответствующего перечня услуг - вплоть до формирования госзаказа на использование БАС при осуществлении государственных функций", - сказал Беглов.

По его словам, у Петербурга есть задел, опыт и компетенции практически по каждому из этих направлений. Он напомнил, что ключевые отечественные производители беспилотных систем имеют в Петербурге производственные площадки для серийного производства своих изделий. Одну из них, где делают "Орланы", в конце сентября посетил президент России.

"Перед нами новая, объемная, привлекательная для инвестиций и, безусловно, высокотехнологичная отрасль. Она не просто открывает большие перспективы. Мы расцениваем БПЛА как важный шаг к раскрытию потенциала города в XXI веке, один из этапов перехода к новой специализации Петербурга", - отметил губернатор.

Кто производит беспилотники

В конце 2023 года губернатор утвердил программу развития беспилотных технологий в Петербурге до 2030 года. Город заключил с Минпромторгом соглашение о реализации регионального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих". В июле федеральным центром официально аккредитован первый НПЦ БАС Северной столицы на базе "Технопарка Санкт-Петербурга", его резидентами стали уже больше 50 компаний.

Планируется также создание нового НПЦ по беспилотным системам с использованием инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург".

"Новый НПЦ на базе ОЭЗ "Санкт-Петербург" будет не просто крупнее. Он создаст в нашем городе новые серьезные производственные мощности для разработки и сборки беспилотников. Пользоваться ими на новой площадке смогут как признанные лидеры отрасли, так и малый бизнес. Шанс проявить себя, поддержку города и страны получат все, независимо от формы собственности, размера компании и стадии проработки проекта. Будем рады видеть там и студентов со стартапами, и центры разработки серьезных компаний, и достойно проявивших себя энтузиастов, которые собирают беспилотники для армии", - сказал Беглов.

В Петербурге более 20 компаний занимаются разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области развития беспилотных авиасистем. Активно ведется работа с вузами. В городе более 27 тыс. человек обучаются по направлениям, которые связаны с проектированием и производством БАС. План ежегодного выпуска превышает 6 тыс.