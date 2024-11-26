В Госдуму внесут законопроект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

В России могут ограничить получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства трудовыми мигрантами. Соответствующий пакет законопроектов внесут в Госдуму депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым, передает РИА Новости.

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"Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства РФ", – говорится в пояснительной записке.

При этом депутаты также предлагают запретить въезд членам семей, а также близким родственникам иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.

Так, проектом могут ограничить продолжительность пребывания трудового мигранта на территории России сроком действия трудового договора, а также запретить иностранному работнику переходить к другому работодателю.

"Проживать иностранные работники должны в специализированных закрытых трудовых поселках, а расходы по их созданию должны взять на себя работодатели. Переходить на работу на другое предприятие мигрантам нужно запретить, а в случае досрочного расторжения трудового договора, работодатель обязан обеспечить выезд работника за пределы РФ", – отметил Миронов.

По его словам, современная миграционная политика не учитывает геополитических и геоэкономических изменений, а также внешнеполитический разворот отдельных государств в сторону углубления взаимодействия со странами НАТО. Таким образом массовая миграция становится гибридным оружием, заключил депутат.

Ранее в ГД внесли законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Как рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, проект планируется рассмотреть 10 декабря.

Согласно ему, иностранные граждане могут быть приняты на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность нахождения в РФ. При этом при приеме в школу надо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.