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«Ъ»: администрация президента России скорректирует оценку KPI губернаторов

В администрации президента России ведут работу по корректировке ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённые источники.

Стало известно о реформе KPI для российских губернаторов
© РИА Новости

Утоняется, что обновлённая система оценки будет содержать больше социологически измеряемых параметров.

Как сообщает издание, в настоящий момент по ряду параметров губернаторы отчитываются цифрами статистики, в то время как в администрации президента желают понимать, как изменения на местах оценивают сами граждане.

Отмечается, что в настоящий момент, в частности, рассчитывается уровень бедности, количество семей, улучшивших жилищные условия, качество городской и окружающей среды и т. п. При этом, например, жилья, согласно статистике, может строиться много, но людям оно может быть недоступно из-за высоких цен.

Предполагается, что обновлённый список показателей эффективности будет зафиксирован указом президента.

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Администрация Президента РФ