Стало известно о реформе KPI для российских губернаторов

В администрации президента России ведут работу по корректировке ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённые источники.

Утоняется, что обновлённая система оценки будет содержать больше социологически измеряемых параметров.

Как сообщает издание, в настоящий момент по ряду параметров губернаторы отчитываются цифрами статистики, в то время как в администрации президента желают понимать, как изменения на местах оценивают сами граждане.

Отмечается, что в настоящий момент, в частности, рассчитывается уровень бедности, количество семей, улучшивших жилищные условия, качество городской и окружающей среды и т. п. При этом, например, жилья, согласно статистике, может строиться много, но людям оно может быть недоступно из-за высоких цен.

Предполагается, что обновлённый список показателей эффективности будет зафиксирован указом президента.