В ООН заявили о нарушающих права человека санкциях Запада

Введенные Западом односторонние санкции не только усугубляют гуманитарные кризисы, но и нарушают права человека, что приводит к углублению страданий мирного населения. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постоянного представительства РФ.

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Он отметил, что санкции нарушают финансовые и экспортно-торговые операции, что приводит к ограничению закупок лекарств, продовольствия и технологий, необходимых для поддержания общества.

Небензя прокомментировал вето США на резолюцию по Газе

«В таких условиях гуманитарные организации вынуждены постоянно корректировать свои планы или даже отказываться от их реализации. Если же гуманитарщики пытаются обойти санкции в целях доставки критически важных товаров для простых граждан, они рискуют попасть в санкционные списки, что может повлечь за собой гражданское или даже уголовное преследование. В результате гуманитарные организации вынуждены действовать в "серой зоне", где их действия могут быть неверно истолкованы, что еще больше усложняет процесс гуманитарного реагирования», — сказал Небензя.

Постпред России подчеркнул, что вторичные санкции также оказывают деструктивное воздействие на гуманитарные миссии. В завершении Небензя отметил, что санкции являются посягательством на «закрепленные в Уставе ООН принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела и международного сотрудничества».

Ранее Небензя заявил, что оставленное армией США в Афганистане оружие может перейти к террористам.