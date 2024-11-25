Шойгу заявил о готовности России сотрудничать с Афганистаном

Россия нацелена на развитие двустороннего сотрудничества с Афганистаном в различных областях. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером страны Мохаммадом Абдул Кабиром, передает РИА Новости.

Он подтвердил готовность РФ выстраивать «конструктивный политический диалог между Москвой и Кабулом, в том числе в целях придания импульсу процессу внутриафганского урегулирования». По словам Шойгу, Россия убеждена в том, что становление Афганистана в качестве стабильного и независимого государства происходит в интересах всех стран региона, поэтому продолжит оказывать республике помощь в интеграции в региональные структуры и объединения.

«Данный шаг позволит не только наладить эффективный диалог по проблематике противодействия вызовам и угрозам безопасности, таким как терроризм, незаконный оборот наркотиков, но и активизировать торгово-экономическое сотрудничество», — добавил он.

Также секретарь Совбеза рассказал о своем визите в Афганистан. Он отметил, что при правлении нынешней власти страны, многое в стране изменилось и «стало понятным». Одной из ключевых тем встречи стали вопросы безопасности, не только экономической, но и физической для представителей бизнеса РФ. Шойгу подчеркнул, что Кабул пообещал обеспечить высокий уровень безопасности, поскольку «понимает, что без нее никто в страну ни с какими проектами не пойдет».

Ранее российская делегация, в состав которой вошел секретарь Совбеза, прибыла с визитом в Афганистан. Шойгу встретился с высшим руководством страны и провел четыре раунда переговоров.