Медведев заявил о переходе всех красных линий

Использование Украиной западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России переходит все возможные красные линии.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

«Уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — сказал Медведев.

Президент Владимир Путин «четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания», добавил зампред СБ РФ.

Медведев рассказал, как СВО повлияла на каноны войны

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Путин заявлял, что военные объекты РФ в Брянской и Курской областях были атакованы ракетами ATACMS и Storm Shadow.