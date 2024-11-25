МИД РФ предоставит "шоковый контент" по расстрелу ВСУ жителей Селидова

МИД России ведет сбор данных о расстрелах киевскими силовиками мирных жителей Селидова Донецкой Народной Республики.

После обработки и систематизации полученных данных ведомство предоставит "шоковый контент" международным организациям, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Мы сейчас собираем все достоверные факты, видеоматериалы, фотоматериалы доказательства свидетельства людей (жителей Селидова - прим. ТАСС) - они должны быть соответствующим образом подготовлены - и вот этот шоковый контент, подготовленный в технологичном формате, и [будет] представлен на заседаниях различных международных организаций. <...> И мы обязательно потребуем от них каких-то действий. Еще одно важное направление - мы будем снабжать этими данными те страны, которые готовы адекватно воспринимать факты, связанные с нарушением Киева международного гуманитарного права. Слава Богу их достаточно много", - сказал он.

ВС Украины без разбора расстреливали мирных жителей, встречающихся на улицах Селидова, отметил Мирошник.

"Идет вал вот информации, которая просто выплескивается из большинства людей, которые сейчас эвакуируются из Селидова <...>. У нас сейчас есть запротоколированные вещи и рассказы людей, которые столкнулись просто с расстрелами на улице, которые проходили буквально там за неделю до начала освобождения <...>: расстрелы в домах, расстрелы людей, которые были просто на улицах", - сказал он.

По словам Мирошника, украинские силовики приходили в месте, где стояли генераторы, куда люди приходили за водой, и могли выстрелить в человека. "Люди выходили в поисках своих близких, <...> находили трупы - и они тоже попадали под огонь вот этих команд, вот этих снайперов, которые просто, видимо, развлекаясь, расстреливали всех, кого видели в прицел, гражданских.