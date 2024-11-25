Медведев рассказал, как СВО повлияла на каноны войны

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что благодаря СВО стали очевидны изменения в военных «канонах и стратегиях». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Arabiya.

По словам Медведева, СВО продемонстрировала эффективность новых видов вооружений и беспилотников, которые внесли изменения в старые военные стратегии. По его мнению, это также касается наземной и воздушной техники, ракет, а также сухопутных войск.

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«Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а, соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменилась», — рассказал он.

Ранее Медведев заявил, что Россия самостоятельно производит оружие.