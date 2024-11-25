В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России
НАТО обсуждает превентивные удары по России на случай военного конфликта, так как в альянсе не дочитали обновленную российскую ядерную доктрину.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Видимо, не дочитали обновленную доктрину», — заявила Захарова.
В НАТО начали обсуждать удар по России
Таким образом представитель МИД прокомментировала слова главы Военного комитета Североатлантического блока адмирала Роба Бауэра, заявившего, что в НАТО обсуждается нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта.