В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

НАТО обсуждает превентивные удары по России на случай военного конфликта, так как в альянсе не дочитали обновленную российскую ядерную доктрину.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Видимо, не дочитали обновленную доктрину», — заявила Захарова.

В НАТО начали обсуждать удар по России

Таким образом представитель МИД прокомментировала слова главы Военного комитета Североатлантического блока адмирала Роба Бауэра, заявившего, что в НАТО обсуждается нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта.