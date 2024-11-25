Лавров заявил о «глобальном замахе» НАТО

Высказывания представителей Североатлантического альянса по вопросам обеспечения безопасности свидетельствуют о том, что у НАТО «глобальный замах», отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что блок также пытается взять под свой контроль экономические процессы, пишет РИА Новости.

Глава МИД напомнил, что организация создавалась для того, чтобы оборонять территорию своих членов. Кроме того, заметил он, Брюссель обещал не расширять альянс, не принимать новые страны.

Договоренности, подписанные с Россией соглашения не остановили процесс расширения, заметил Лавров. Таким образом, пояснил он, НАТО дошло до российских границ.

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Министр заметил, что представители альянса заявляют об угрозе, якобы исходящей из Индо-Тихоокеанского региона, Южно-Китайского моря, Тайваньского пролива и отовсюду, где есть Китай и Россия, создают мини-блоки.

«Альянс своими делами заявил о том, что у них глобальный замах, и угрозы его безопасности теперь почти повсюду. В Евразии на всем ее пространстве и на омывающих ее морях – 1000%. Поэтому им надо здесь быть», — подчеркнул Лавров.

Декларации Запада, заметил глава МИД, направлены на то, чтобы попытаться поставить под свой контроль экономические процессы, сдержать развитие конкурентов — России, Китая, Ирана, а также КНДР.

Лавров резюмировал, что Вашингтон ведет борьбу за ресурсы, за влияние, за обеспечение такого состояния мира, где не будет никого, близко конкурирующего с Соединенными Штатами.