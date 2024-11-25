Путин назначил спецпредставителя по развитию транспортного коридора Север — Юг

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева своим спецпредставителем по развитию международного транспортного коридора Север — Юг. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Межправительственное соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север — Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников значительно расширился.

«Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север — Юг», — говорится в тексте указа.

Напомним, что цель проекта — обеспечение грузопотока из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через территорию России. Эксперты отмечают, что в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что существенно снижает сроки и стоимость перевозок.