В России высказались о возможности размещения ракет в Азии в ответ на действия США

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился, что США удастся разместить свои ракеты в Азии.

В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил свою позицию и высказался о возможном ответе России на такие действия.

Я считаю, что, если американцы разместят на одной из своих военных баз в Южной Корее или Японии такие ракеты, конечно, Россия предпримет ответные меры, потому что дисбаланса мы не допустим

«Но захотят ли Япония и Корея после того, что произошло сейчас с "Орешником" размещать подобного типа ракеты у себя? Они понимают, что они станут мишенью для наших ответных ракет в случае чего, и, кроме головной боли, это ничего не принесет. Никакой безопасности для них это не обеспечит, а проблем создать может очень много в случае обострения или начала нового конфликта», — сказал сенатор.

Также он добавил, что Москве, в отличие от Вашингтона, не придется размещать свои ракеты в других странах.

«У нас весь Дальний Восток, Приморский край находятся глубоко в Азии. Мы там достаем до любой азиатской страны, которая считается нам недружественной, где имеются американские базы, та же Южная Корея и Япония. Зачем нам размещать, условно говоря, ракеты во Вьетнаме, если мы сами достаем? Вот американцы пусть подумают, а нам это не надо, у нас своя территория», — заключил он.

Как заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Москва готова разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в Азии, если на аналогичный шаг пойдет Вашингтон.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе, в сфере организации военного и военно-технического ответа», — сказал дипломат.

По его словам, у оппонентов не должно быть «ложного чувства безопасности или самоуспокоенности».