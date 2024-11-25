Шойгу рассказал о планах РФ по «Талибану»*

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что в РФ планируют исключить из «черного списка» исламистское религиозно-политическое военизированное движение Талибан* (признано террористической организацией и запрещено в России). Об этом сообщает афганский портал Alemarah.

Такое заявление Шойгу сделал во время встречи с делегацией из Афганистана. По его словам, этот шаг должен положительно повлиять на сотрудничество между Россией и Афганистаном.

«Шойгу сообщил о намерении России поднять двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского Эмирата из черного списка России для укрепления политических и экономических связей в ближайшем будущем», — сообщает источник.

Ранее Шойгу и зампред правительства Афганистана провели встречу в Кабуле.

*признано террористической организацией и запрещено в России