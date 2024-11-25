Госдума рассмотрит повышение ответственности за утечку персональных данных

На этой неделе Госдума рассмотрит ряд важных инициатив, в том числе поправки в КоАП и УК об усилении ответственности за утечку персональных данных и поправки в КоАП о запрете продажи детям зажигалок и баллончиков для их заправки — во втором чтении. В первом чтении депутаты рассмотрят законопроект о сохранении участникам спецоперации рабочих мест до окончания военной службы. Об этом сообщил на пресс-подходе первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы 25 ноября.

Пленарные заседания Госдумы на этой неделе пройдут во вторник и среду, сообщил Жуков.

«Рассмотрим изменения в КоАП и Уголовный кодекс, касающиеся оборотных штрафов за утечку персональных данных», — сказал Александр Жуков. Документ планируется рассмотреть во втором чтении во вторник, 26 ноября, сообщил «Парламентской газете» источник в аппарате Госдумы. Ранее, при рассмотрении законопроектов в первом чтении председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, будут составлять до 3 процентов выручки. За нарушение, допущенное впервые, должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 2 млн рублей, юридических — до 15 миллионов.

По словам Жукова, во втором чтении депутаты также намерены рассмотреть изменения в законодательство, «которыми устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения». Этот законопроект планируется рассмотреть 26 ноября. Согласно поправкам, продажу зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров запретят подросткам младше 18 лет. Продавцы обязаны будут проверять у покупателей документы, удостоверяющие их личность. В первом чтении 26 ноября также планируется рассмотреть законопроект, направленный на обеспечение доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. Законопроект предусматривает утверждение порядка обеспечения доступности туристических услуг для инвалидов, специальные требования к таким услугам и продуктам, ранее писала «Парламентская газета». Еще депутаты намерены также в первом чтении во вторник рассмотреть законопроекты о введении штрафа до 5 тысяч рублей за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО и о закреплении на законодательном уровне понятия «студенческая семья».

В первом чтении в среду, 27 ноября, депутаты собираются рассмотреть проект закона о повышении уровня защиты трудовых прав участников СВО. Действие трудового договора с защитниками предлагается приостанавливать на весь период прохождения военной службы по контракту независимо от его срока. Сейчас трудовой договор с бойцами приостанавливают максимум на год. Таким образом, участникам спецоперации хотят сохранять рабочие места до окончания военной службы по контракту.

Также среду, 27 ноября, в Госдуме пройдет «правительственный час» на тему: «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства» с участием представителей кабмина и непарламентских партий, сообщил Жуков.

В обсуждении, на которое отведено более трех часов, примут участие зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.