Лавров заявил о стремлении НАТО к глобальному контролю

НАТО, декларируя необходимость обеспечения своей безопасности, демонстрирует глобальный замах и стремление контролировать экономические процессы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".

Министр напомнил, что Североатлантический альянс создавался, чтобы оборонять территории своих членов.

"Обещали нам не расширять альянс. Расширяли", - цитирует РИА Новости Лаврова.

Были подписаны договоренности о том, что НАТО не будет размещать постоянные вооруженные силы на территории новых членов. Однако они продолжали это делать.

Сейчас им угроза исходит из Индо-Тихоокеанского региона, Южно-Китайского моря, Тайваньского пролива и отовсюду, где есть Китай и какая-то часть России, отметил Лавров.

По словам Лаврова, альянс своими делами демонстрирует, что у него глобальный размах, и угрозы его безопасности теперь почти повсюду. В Евразии на всем ее пространстве и на омывающих ее морях, поэтому им надо там быть, заявил министр.

Все понимают, что целью является стремление поставить под свой контроль экономические процессы, отметил глава МИД, добавив, что развитие конкурентов сдерживается незаконными санкциями.

Идет борьба за ресурсы, а в конечном итоге - за влияние. США стремятся к такому состоянию мира, где у них не будет конкурентов, резюмировал Лавров.