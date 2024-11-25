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В МИД России обвинили Германию в переписывании истории в пользу Третьего рейха

Отказ властей Германии признать геноцид народов СССР во время Великой Отечественной войны, а также во время блокады Ленинграда, является оскорблением, и Москва рассматривает такую позицию Берлина как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха. б этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

В МИД России обвинили Германию в переписывании истории в пользу Третьего рейха
© globallookpress.com

«Россия рассматривает позицию властей Берлина не как случайную, а как вытекающую из того, что денацификация проходила на территории двух Германий неравномерным образом. Если восточную часть это в действительности коснулось глубоко, то в западной дела обстоят совершенно иначе. Мы также рассматриваем официальную позицию Германии п данному вопросу сейчас как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Германия до сих пор отказывается признать геноцид народов СССР, в том числе во время блокады Ленинграда, таким образом «глубоко оскорбляя» потомков жертв нацизма на территории бывшего Советского Союза.

23 мая Захарова заявила, что что Министерство иностранных дел Германии в ответе на ноту России отказалось признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. По ее словам, подобные решения властей ФРГ вызывают «устойчивое чувство отвращения, потому что это аморально».

Политика
Мария Захарова
МИД России
Москва
Берлин
Германия