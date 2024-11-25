Захарова объяснила, почему ФРГ переписывает историю в пользу Третьего рейха

Германия отказывается признать геноцид народов Советского Союза, Берлин переписывает историю в пользу Третьего рейха.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении к участникам международного научно-практического форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти".

"Один из наших приоритетов - это работа над признанием на международном уровне преступлений, совершенных нацистами на территории Советского Союза, актами геноцида. В настоящее время Германия, как вы знаете, отказывается признать геноцид народов Советского Союза, в том числе и блокаду Ленинграда они отказываются таковой признать, что не только абсурдно по своей логике и аргументации, но и глубоко оскорбительно как для потомков жертв нацизма на территории бывшего Советского Союза, так и для всего человечества, которое себя считает цивилизованным, это недопустимо", - подчеркнула дипломат.

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"Мы рассматриваем эту позицию официального Берлина сейчас как попытку в том числе переписать историю в пользу Третьего рейха", - добавила она.

Захарова также напомнила, что Берлин продолжает демонстрировать дискриминационный подход в гуманитарных выплатах блокадникам.